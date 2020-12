Italia

Contributi a fondo perduto in pagamento fino 3 mila euro: ecco per chi Contributi a fondo perduto in pagamento fino 3 mila euro: ecco per chi

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato sul suo profilo facebook che sono in pagamento i contributi a fondo perduto fino a 3 mila euro per le asd e le ssd.

Roma – Sono cominciati i pagamenti dei contributi a fondo perduto per le asd e ssd. "Oggi 19.000 tra associazioni e società sportive dilettantistiche hanno ricevuto i contributi a fondo perduto, sia quelli forfettari che quelli legati ai canoni di locazione, per un totale di 80 milioni". E' quanto scrive sul suo profilo fb il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, aggiungendo che "le associazioni che non hanno affitti da pagare hanno avuto un contributo forfettario di 3.000 euro, mentre quelle che hanno contratti di locazione hanno preso da un minimo di 5.500 euro a un massimo di 52.500 euro, sulla base di quanto dichiarato e tenendo conto anche delle utenze e delle spese sanitarie affrontate prima della chiusura".Come ho detto più volte stiamo facendo di tutto affinché ogni realtà sportiva superi questa difficilissima fase di chiusura e ci stiamo impegnando affinché si possa al più presto riprendere le attività: il confronto, positivo e costruttivo, col Comitato Tecnico Scientifico è già in corso.Lunedì, sul sito del Dipartimento, saranno comunicate le modalità con cui le asd e ssd escluse dai contributi di novembre potranno presentare istanza di riesame”.