Ricetta: come preparare una crema al mascarpone per farcire il pandoro

Crema al mascarpone per farcire il pandoro. Ecco come preparare una crema per un pandoro gustoso di Natale

Come preparare una crema al mascarpone per farcire il pandoro. Ecco gli ingredienti che occorrono: 400 g mascarpone, 120 g zucchero, 4 uova, 1 bicchierino rum. Ora vediamo come preparare la crema per farcire il pandoro: mettete i tuorli in una ciotola insieme allo zucchero e montateli con le fruste elettriche fino a che diventeranno bianche e spumose. In un’altra ciotola lavorate il mascarpone con il rum (basta un cucchiaio, non serve montare) fino a quando sarà ben amalgamato. Montate a neve fermissima gli albumi. Amalgamate il mascarpone con il rum al composto di tuorli e zucchero delicatamente e quando sarà tutto omogeneo unite anche gli albumi montati a neve mescolando con una spatola dal basso verso l’alto in modo che non si sgonfi eccessivamente.Mettete la crema al mascarpone nelle coppe insieme al panettone o al pandoro oppure tagliate panettone o pandoro a strati e farcitelo.