Natale: Open Day solidale a Ragusa

Ragusa - La solidarietà sociale diventa il leit motiv di questo periodo natalizio. Anche piccoli gesti possono contribuire a garantire un pizzico di serenità in più alle varie famiglie ragusane. Soprattutto, quando non c’è niente da mettere a tavola. La casa di riposo Villa Maria in via Psaumida a Ragusa ha voluto, dunque, attivare un gesto concreto di attenzione nei confronti di chi ha più bisogno in questa fase delicata. La responsabile Maria Pulichino ha donato, a nome della casa di riposo, quindici pacchi di Natale ad altrettante famiglie in difficoltà. In ogni pacco, derrate alimentari di vario tipo oltre all’immancabile panettone. La consegna ieri pomeriggio, nella sede di via Psaumida, a un rappresentante per nucleo familiare nel rispetto delle prescrizioni per prevenire contagi. Non si sono creati assembramenti perché i pacchi sono stati ritirati in orari differenti.“Abbiamo chiamato questa iniziativa Open day solidale – spiega Pulichino – proprio perché, in un momento particolare della pandemia, in cui molte persone hanno perso il lavoro, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di cittadini che hanno perso il lavoro e che, come loro stessi ci hanno detto, non avevano nulla da mettere a tavola in questo periodo di Natale. Abbiamo fornito un piccolissimo contributo con l’auspicio che questa rete di solidarietà nei confronti di chi ha necessità possa diventare sempre più estesa”.