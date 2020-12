Gli auguri di Natale nella scuole di Ragusa

Attualità

Il sindaco di Ragusa Cassì, l'assessore alla pubblica istruzione Iacono e l'assessore al turismo Barone in visita nelle scuole primarie della città per gli auguri di Natale. L'occasione anche per ringraziare gli alunni per aver partecipato alla raccolta di giocattoli da destinare ai bambini meno fortunati

Ragusa – Gli aurguri di Natale agli studenti ragusani. Il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono e l’assessore al turismo Ciccio Barone si sono stamane recati in visita presso le scuole primarie “Berlinguer”, “Quasimodo”, “Maria Schininà”, “Paolo Vetri”, “Ecce Homo” per portare, anche a nome dell’Amministrazione comunale, gli auguri di Buon Natale ai bambini che frequentano le scuole ed a tutto il personale docente e non docente. Gli amministratori comunali hanno altresì colto l’occasione per ringraziare gli alunni per aver partecipato alla raccolta di giocattoli che saranno destinati ai bambini che appartengono a famiglie economicamente disagiate. “Abbiamo trascorso la mattinata nelle scuole comunali – afferma il sindaco Peppe Cassì - per augurare un sereno Natale ai nostri alunni, ai docenti e al personale scolastico e ringraziarli della generosità con cui hanno partecipato alla Raccolta di Babbo Natale, donando migliaia di giochi da destinare a bambini meno fortunati.C’è chi ha donato più giochi, chi ha curato il nastro delle confezioni e chi ha potuto donare un pensiero del proprio cuore: non importa, tutti i bambini delle scuole aderenti riceveranno l’attestato di Assistente di Babbo Natale perché Babbo Natale ha bisogno dell’aiuto, in qualsiasi forma, di tutti i bambini per riuscire nel difficile compito che lo attende tra pochi giorni”.