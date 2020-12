Salute e benessere

Dimagrire con la dieta della pizza: ecco come e cosa mangiare Dimagrire con la dieta della pizza: ecco come e cosa mangiare

Dimagrire con la dieta della pizza: ecco come e cosa mangiare. Ma come funziona la dieta della pizza?

Buona e gustosa. La pizza è da sempre il piatto più amato da grandi e bambini ed è l’oggetto desiderio per moltissime persone che sono a dieta. Pochi però sanno che si può dimagrire sino a 7 kg in un mese, semplicemente mangiando questo cibo. Ma come funziona la dieta della pizza? Come accade per tutte le diete mono alimento, anche quella della pizza si può seguire al massimo per un mese. Questo piatto tradizionale della cucina italiana non è necessariamente ricco di grassi, il suo impasto infatti, soprattutto se preparato a casa è particolarmente leggero e può inserirsi in un regime alimentare equilibrato. L’importante è imparare a condire la pizza nel modo giusto. Evitate gli affettati, i cibi sottolio e quelli altamente calorici, puntate invece sulle verdure o sulla classica pizza margherita. Potete scegliere fra le verdure grigliate o quelle bollite, ma anche optare semplicemente per una marinara (pomodoro e origano) oppure per una margherita (mozzarella light e pomodoro).Cosa si mangia nella dieta della pizza? Dovete consumare questo alimento in tutti i pasti principali, utilizzando i condimenti che abbiamo indicato sopra. Sarebbe meglio mangiarla sempre a pranzo, consumando una cena leggera. Ricordatevi di bere almeno due litri d’acqua al giorno e di fare attività fisica. Su quest’ultimo punto la pizza vi sarà di grande aiuto. Mangiando carboidrati infatti vi sentirete più forti e piene di energia, per questo le vostre sessioni di allenamento saranno molto più intense e con risultati più immediati. Ora vediamo un esempio di menù della dieta della èpizza per dimagrire in un mese. La giornata inizia con uno yogurt magro, accompagnato da frutta di stagione, fette biscottate integrali e tè verde.Come spuntino scegliete la frutta secca (mandorle, noci, noccioline) oppure una mela, a pranzo optate per una pizza con verdure grigliate (melanzane, peperoni, zucchine e radicchio) oppure per una margherita preparata in casa. A cena portate a tavola una vellutata di zucca con un contorno a base di insalata iceberg. Il menù si conclude con una tisana drenante al finocchio.