Dieta giornaliera: esempio menÃ¹ per dimagrire mangiando

Dieta giornaliera: esempio menù per dimagrire mangiando. Il menù tipo della dieta Mediterranea. Ecco cosa mangiare in un menù equilibrato

La dieta giornaliera equilibrata si basa su un menù che comprenda una serie di alimenti necessari per l’organismo. La dieta giornaliera ideale è una dieta Mediterranea ovverro quella più consigliata al mondo per mantere in salute l’organismo. Un esempio di menù della dieta giornalieradeve essere equilibrato e perfettamente bilanciato in carboidrati, proteine e grassi secondo le classiche proporzioni della dieta mediterranea che rinomatamente è la più sana e salutare di tutte ossia 55% di carboidrati + 20% di proteine + 25% di grassi. Il menù che elenchiamo di seguito è di circa 1280 Kcal totali in un giorno: indicato per una persona sedentaria con metabolismo basale di 1100-1200 kcal giornaliere. Poiché chi pratica sport ha un fabbisogno energetico superiore, necessita di assumere qualche Kcal in più in base alla intensità della attività fisica praticata.Nel menù dieta giornaliera per dimagrire mangiando è fondamentale l’idratazione. Occorre infatti bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Servirà a combattere la cellulite e la ritenzione idrica ma anche a tenere lontana la fame illudendo periodicamente lo stomaco di essere pieno ma a zero calorie. Ma vediamo ora cosa si mangia nella dieta giornaliera per dimagrire mangiando, ecco un esempio di menù. Colazione: porridge di avena preparato con 30 g di fiocchi d’avena, 100 ml di latte scremato o di avena, dolcificante a piacere e cannella in polvere 5 g di cioccolato fondente, 3 g di noci sgusciate, 100 g di kiwi, 30 g di fragole fresche, caffè, tisana a piacere. Il latte di avena ha tantissime proprietà e si può preparare in casa in modo semplice e super economico. Spuntino: 100 g di kiwi fresco, 70 g di banana. Pranzo: 50 g di pasta integrale, 200 g di zucchine fresche, 80 g di philadelphia, 3 cucchiaini di olio extravergine di oliva, 250 g di pomodorini, 1-2 costine di sedano. Spuntino da 75 Kcal circa con 125 g di fragole e 50 g di banana sbucciata o altra frutta di stagione.Cena da circa 400 Kcal circa con 100 g di petto di pollo grigliato, 200 g di patate gratinate al forno aromatiche, 40 g di insalata a foglia verde, insalata a foglia verde a piacere, 3 cucchiaini di olio extravergine di oliva, limone o aceto a piacere per condire l’insalata. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostyro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Qualsiasi tipo di dieta è vietata a chi soffre di patologie importanti e alle donne in gravidanza senza aver chiesto prima il parere del proprio medico di famiglia.