Moda e spettacolo

Moda: taglio capelli corti donna 2020 Moda: taglio capelli corti donna 2020

Moda: taglio capelli corti donna 2020. I tagli sono cortissimi, sbarazzini, moderni e rock.

La moda del taglio dei capelli corti per la donna 2020 secondo i trend autunno inverno sono varie. I tagli sono cortissimi, sbarazzini, moderni e rock. Sono tantissime le novità in fatto di capelli corti donna da ragazza e da signora tra cui sbizzarrirsi. Si va dagli haircut corti davanti, lunghi sul collo visti da dietro e con mini frangia alla pari di D. Machts Group ai mullet stile anni ’70 rigorosamente messy. In cerca di un taglio con una marcia in più? Ecco i look con rasatura di Colorist Sochi, mentre Saint Algue riporta l’accento sul taglio pixie cut sfilato e scalato che concentra l’attenzione sullo sguardo. Attraverso sfilature e scalature eleganti oppure sfumature con meches raffinate, come suggeriscono Jean Claude El Moughayar ed Eric Zemmour.Tra i migliori tagli capelli corti ricci della stagione troviamo quelli con frangia e ciuffi corti di Paul Stafford e le varianti à la garçonne di Framesi con ciocche colorate. Se preferiamo qualche centimetro in più, ecco i tagli mossi in stile hacked bob cut ma più corti, irregolari e destrutturati, firmati da Saloni CRC. Fonte Beauty idea