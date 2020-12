Da Orietta Berti a Michielin-Fedez, GazzÃ¨ a Sanremo

Moda e spettacolo

SANREMO - Il più clamoroso è il ritorno di Orietta Berti, 55 anni dopo la prima volta e 29 dopo l’ultima, la più anziana con i suoi 77 anni che torna all’Ariston con ’’Quando ti sei innamorato’’. Il cast di 26 Big messo in piedi da Amadeus è un mix tra volti noti (Francesco Renga, Arisa, Malika Ayane, Max Gazzè e la stessa Berti), ritorni dei più amati degli ultimi anni (Lo Stato Sociale, Ermal Meta), reduci dai talent (Gaia, Irama, Màneskin) con una spiccata presenza femminile. In gara ance Coma_Cose, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Gio Evan, Ghemon, Aiello, La rappresentante di lista. Difficile, adesso, fare pronostici per questo Festival che, Covid permettendo tornerà al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Di sicuro ci sperano il veterano Francesco Renga, alla settima partecipazione con ’’Quando trovo te’’, i già iscritti all’albo d’oro Ermal Meta con ’’Un milione di cose da dirti’’, Arisa con ’’Potevi fare di più’’ e gli habituè Malika Ayane con ’’Ti piaci così’’, Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band cantano ’’Il farmacista’’, Noemi con ’’Glicine’’ e Annalisa con ’’Dieci’’.A sparigliare le carte a tutti potrebbe essere la coppia Francesca Michielin e Fedez con ’’Chiamami per nome’’. In gara anche i Màneskin, vincitori morali di X Factor 2017, con ’’Zitti e buoni’’. E ancora Random con ’’Torno a te’’, Colapesce-Di Martino con ’’Musica leggerissima’’, gli Extraliscio con Davide Toffolo de I tre allegri ragazzi morti con ’’Bianca luce nera. Tornano per la seconda volta Irama con ’’La genesi del tuo colore’’, Ghemon con ’’Momento perfetto’’, Bugo con ’’E invece sì’’, Fasma, che però un anno fa era tra le Nuove Proposte, con ’’Parlami’’ e Lo Stato Sociale con ’’Combat pop’’.