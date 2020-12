Decreto Natale, Italia zona rossa: ecco cosa ha deciso il Governo

Italia

Il premier Giuseppe Conte in diretta ha annunciato tutte le misure del decreto Natale. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con la stretta sulle misure per Natale. Dunque lockdown a singhiozzo tra giorni in zona arancione e in zona rossa -per i festivi e prefestivi - possibilità di visite di due non conviventi ma escludendo dal conteggio gli 'under 14', possibilità di spostarsi nei giorni 'arancione' tra piccoli comuni sotto i 5000 abitanti. Confermato sul filo il coprifuoco alle 22, nella penultima bozza -quella stilata nel vertice Conte-capi delegazione- era anticipato alle 20.La situazione rimane difficile, si teme impennata dei contagi nel periodo natalizio», esordisce. «Il Cts - sottolinea - ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti e la comprensibile voglia di convivialità e socialità».Quella che presenta il premier è la stretta annunciata: zona rossa i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 3, 5 e 6 gennaio.Zona arancione gli altri giorni.«È una decisione non facile, sofferta: dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio», dice Conte che annuncia anche ristori immediati per bar e ristoranti che saranno costretti a rimanere chiusi. Zona rossa: dal 24 dicembre al 6 gennaio «si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute - spiega - È possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. È una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo». Ristori: «Siamo al fianco» degli operatori che saranno coinvolti da queste misure. «Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite.Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar».