Ragusa, possibile il pagamento online delle bollette idriche: come fare

Possibile il pagamento online delle bollette idriche. Lo annuncia una nota del Comune di Ragusa

Ragusa - Il Settore IX - Risorse tributarie, rende noto rende noto agli utenti del servizio idrico che è possibile pagare online le bollette emesse dal servizio stesso. Nella homepage del sito del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.gov.it) è presente infatti il Portale del Contribuente “TASSE E TRIBUTI” attraverso il quale dopo la necessaria registrazione (nome e cognome dell’utente, indirizzo di posta elettronica e indicazione di password di accesso), sarà possibile pagare online le bollette idriche. Si fa presente che che una volta effettuato l’accesso al Portale sopracitato si potrà visionare un link tutorial che spiega con chiarezza come effettuare il pagamento. Il servizio è accessibile anche collegandosi all’indirizzo RAGUSA.K-PORTAL.IT La suddetta modalità di pagamento potrà essere utilizzata anche per le utenze condominiali per la quota dovuta dai singoli condòmini, come ripartita dall’amministratore condominiale.Il servizio idrico online consente anche, in maniera semplice e immediata, la consultazione della propria posizione contributiva, la comunicazione delle letture e, attraverso la sezione “Ticket”, la possibilità di inviare istanze o richieste di chiarimenti senza recarsi allo sportello.