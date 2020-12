Attualità

Vittoria, 8 ragazzi positivi dopo una festa di compleanno. Sottoposti al test Covid dopo che uno di loro ha avuto sintomi da coronavirus

Vittoria – Otto ragazzi positivi al Covid 19 dopo una festa di compleanno a Vittoria. Sette di loro erano stati invitati in casa di una compagna che aveva così festeggiato i suoi 18 anni. Alla fine tutti hanno dormito nello stesso appartamento. Qualche giorno dopo uno di loro è stato colto dai sintomi del contagio. L'esame del tampone rapido ha dato per tutti un risultato positivo. Ora gli otto ragazzi, tutti diciottenni, sono in quarantena. Dopo la notizia il Commissario straordinario del Comune di Vittoria ha rivolto l'ennesimo appello a rispettare le norme di sicurezza per prevenire il contagio da Covid.