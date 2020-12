Pachino, notte di paura al Pte: buttano giÃ¹ la porta con l'auto FOTO

Sicilia

Momenti di paura nella notte al Pte di Pachino. Tre uomini a bordo di un'auto hanno buttato giù la porta d'ingresso del Presidio Territoriale d'emergenza in contrada Cozzi

Pachino – Momenti di paura nella notte al Pte di Pachino. Tre uomini a bordo di un’auto hanno buttato giù la porta d’ingresso del Presidio Territoriale d’emergenza in contrada Cozzi perché all’interno vi era un uomo con cui avevano litigato poco prima. L’uomo infatti era ricorso alle cure sanitarie del Pte dopo una lite cominciata in un bar e nel corso della quale si era beccato un colpo di legno in testa. Secondo le prime informazioni mentre il medico applicava i punti di sutura, i tre hanno bussato violentemente alla porta per completare la discussione cominciata poco prima nel bar (bar che doveva essere chiuso). I tre uomini impossibilitati ad entrare all’interno del Pte hanno pensato di buttare giù la porta d’ingresso con l’auto. I tre sono riusciti a distruggerla, ma non ad entrare.Fortunatamente nel frattempo sono intervenute due pattuglie di carabinieri e polizia, che hanno provato a sedare gli animi. I tre uomini per la rabbia hanno anche appiccato un incendio all’auto del paziente, domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Noto. I tre sono stati arrestati dai carabinieri per danneggiamento, lesioni e incendio.