Regeni, Di Maio: Tutta l'Europa prenda posizione

Oggi c'è stata una riunione del governo su Giulio

ROMA - ’’Oggi c’è stata una riunione del governo su Giulio Regeni. Su questa vicenda vogliamo verità. Voglio salutare la famiglia e ringraziare la Procura di Roma per il lavoro fatto, svelando i particolari atroci della tortura che ha subito Giulio prima di morire. Il nostro obiettivo è impegnare le istituzioni europee su Regeni. Chiederemo a tutti gli Stati europei di prendere posizione sulla verità per Giulio. E a livello internazionale coinvolgeremo tutte le istituzioni’’. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta Facebook.