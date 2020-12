Conte non esclude il rimpasto: Se c'Ã¨ malcontento bisogna ascoltarlo

Italia

In questo momento stiamo completando il confronto con le forze politiche, il rimpasto è uno dei temi

ROMA - ’’In questo momento stiamo completando il confronto con le forze politiche, il rimpasto è uno dei temi. Se ci sono delle richieste bisogna ascoltarlo, se c’è del malessere bisogna ascoltarlo e comprenderlo. Dopodichè ci ritroveremo insieme e tireremo le fila delle diverse posizioni’’. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante la registrazione di ’’Accordi&Disaccordi’’ in onda sul Nove stasera alle 21:25.’’Sulle parole di Renzi si sta creando una gara a chi mette più poltrone a disposizione.A parte le battute dobbiamo tutti assumerci le responsabilità - ha sottolineato Conte -, Italia Viva è parte di questo progetto politico, dobbiamo adesso chiarirci, dirci le cose che non vanno, affrontare i problemi nel merito, non dobbiamo parlare in Tv. Domani ci confronteremo nel merito e vedremo se ci sono le condizioni di andare avanti, i cittadini ce lo chiedono, sarebbe una grave responsabilità arrestarsi per mancanza di un confronto’’.