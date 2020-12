Ricetta: biscotti di Natale con noci e mandorle

Cucina

La ricetta dei biscotti di Natale con noci e mandorle è facile da preparare. Ecco quali ingredienti occorrono e come si preparano. I biscotti delle feste natalizie

A Natale sono tante le ricetta dei biscotti con mandorle che si preparano secondo le tradizioni dei singoli paesi. Ecco una ricetta di biscotti di Natale con mandorle e noci. Prima di vedere come si preparano vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono: 150 g di Farina 00, 50 g di Farina integrale, 80 g di Noci sgusciate, 100 g di Mandorle non pelate, 125 g di Burro, 80 g di Zucchero di canna, 1 Uovo, Latte q.b., 1/2 bustina di Lievito per dolci, 1 cucchiaino di Cannella in polvere, 1 cucchiaio di Zucchero a velo e un pizzico di sale. Ora vediamo come si preparano: per prima cosa tritate finemente le noci con il mixer procedendo a scatti, insieme a un po' dello zucchero di canna previsto e mettete la polvere ottenuta in una ciotola capiente. Poi aggiungete la farina integrale, lo zucchero avanzato, la cannella e un pizzico di sale; setacciate la farina 0 con il lievito, uniteli al composto e mescolate bene.Unite il burro freddo tagliato a pezzettini e l’uovo appena sbattuto, poi iniziate a impastare con la punta delle dita fino a ottenere delle grosse briciole. Versate il composto sul piano di lavoro e lavorate per amalgamare gli ingredienti, aggiungendo poco latte fino a ottenere un composto morbido. Ricopritelo con la pellicola alimentare e fatelo riposare a fresco per 30 minuti. Nel frattempo tritate grossolanamente le mandorle e trasferitele su un piatto. Staccate dall’impasto dei pezzetti grandi come una noce e, con le mani inumidite, dategli una forma tondeggiante, appena schiacciata. Appoggiateli da un lato sulle mandorle preparate, pigiando appena in modo che le mandorle aderiscano alla superficie dei dolcetti, poi metteteli sulla placca ricoperta di carta da forno, un po’ distanziati tra loro.Cuocete i biscotti in forno già caldo a 180°C (funzione statica) per 12 minuti circa, finché avranno assunto un color marroncino chiaro; se necessario prolungate di qualche minuto la cottura. Sfornateli e attendete qualche minuto, poi toglieteli dalla placca usando una spatola piatta e metteteli su un piano; spolverizzateli con zucchero a velo, fateli raffreddare e gustateli.