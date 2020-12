Attualità

Ragusa, domani divieto di transito per lavori: ecco dove Ragusa, domani divieto di transito per lavori: ecco dove

Nella giornata di domani divieto di transito nella rotatoria del crocevia via Carducci via Archimede per lavori di scarifica e bitumazione del manto stradale

Ragusa - Domani, venerdì 18 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 16, verrà istituito il divieto di transito dei veicoli nella rotatoria del crocevia via Archimede – via Carducci per consentire la realizzazione dei lavori di scarifica e bitumazione del manto stradale. A renderlo noto è il Comando della Polizia Municipale precisando che il divieto di transito temporaneo sulla rotatoria interesserà anche i tratti di strada compresi tra via Duca D’Aosta - via Carducci, via Pascoli - via Carducci, via Fratelli Bandiera - via Carducci e via Arezzi – via Carducci. Apposite via di fuga dall’area interessata ai lavori, opportunamente presegnalate, sono state previste nei percorsi viari che hanno per destinazione naturale l’area interessata all’intervento.Nel dettaglio le arterie alternative percorribili saranno: Via G. Pascoli (percorso di Via Archimede compreso tra la Chiesa Sacra Famiglia e la Via Carducci), Via Palma di Montechiaro (percorso di Via Archimede compreso tra Via Padre Anselmo e la Via Carducci); Via Duca D’Aosta (percorso di Via Archimede compreso tra la Via Empedocle e la Via Carducci); Via F.lli Bandiera (percorso di Via Carducci compreso tra il Viale del Fante e la Via Carducci); Via Arezzi (percorso di Via carducci compreso tra la Via Esperanto e la Via Carducci). Gli autobus del servizio pubblico urbano, modificheranno i loro percorsi tradizionali che prevedono l’attraversamento del sito interessato ai lavori.