Attualità

Buone feste dal gruppo facebook Risan Buone feste dal gruppo facebook Risan

Buone feste dal gruppo facebook Risan. Un grazie da Salvo Bracchitta, fondatore del gruppo

Ragusa - Si chiude un anno super positivo per il gruppo Risan. Dal primo gennaio ad ora 2700 gli iscritti, di cui 1000 nel primo lockdown. Le condivisioni sono state del 45% e i “mi piace" del 62%. I post sono stati nel primo periodo del lockdown 511 ogni giorno. Attualmente, secondo i dati Facebook, sono 460. Grandi i numeri oltre lo stretto, con un 21% di crescita di visualizzazioni grazie ai siciliani residenti fuori regione, in particolare dalla toscana, dalla Lombardia, dal Lazio e dal Piemonte. Per il 2021 sono previste nuove rubriche cone Risan Verde, un approfondimento dedicato alla natura. Inoltre ritorna Risan Cultura, un approfondimento sui monumenti e le chiese più belle e suggestive del nostro territorio. Immancabili i The Best per far rivivere le feste che a causa del Covid 19 non si svolgeranno come di consueto."Un grazie alle redazioni giornalistiche della nostra provincia e regione che hanno condiviso i loro post nel Gruppo Risan" ad affermarlo è Salvo Bracchitta, fondatore del gruppo che in questi anni 9 anni sta avendo sempre più visibilità. Bracchitta inoltre coglie l'occasione per ringraziare l’amico Giovanni Guerrieri, per le grafiche del gruppo, e insieme allo staff augura buone a tutti.