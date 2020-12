Ragusa, tamponi rapidi Covid anche a Natale e Santo Stefano

Appuntamenti

A Ragusa tamponi rapidi anche a Natale e Santo Stefano per chi rientra per le festività natalizie. Si terranno al Teatro Tenda dalle 9 alle 11

Ragusa, 17 dicembre 2020 – L’Azienda Sanitaria di Ragusa anche a Natale ha organizzato, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che necessitano di effettuare il tampone rapido, una postazione: 25 e 26 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle 11.00 al teatro Tenda di Ragusa. «La pandemia non si ferma e la possibilità di effettuare un tampone rapido aiuterà a evitare di trasmettere il virus ad altri.» ha sottolineato il direttore generale, Angelo Aliquò. Inoltre, ha ancora aggiunto – è importante osservare le misure di contenimento: l’uso della mascherina, lavarsi le mani e il distanziamento, per rispetto di se stessi e soprattutto delle persone più fragili. Prudenza e buon senso».