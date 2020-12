Natale e Capodanno con zona rossa e coprifuoco alle 18?

Italia

Roma – Stretta su Natale e Capodanno con coprifuoco alle 18 o alle 20. La linea più dura è quella del ministro della Salute Roberto Speranza, riporta Repubblica, che nel vertice di ieri con il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione dei partiti e gli esperti del comitato tecnico-scientifico ha spinto per istituire una zona rossa che vieti gli spostamenti non essenziali fuori dalla propria abitazione dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e 5-6 gennaio. Un lockdown il cui effetto sarebbe quello di bloccare cenoni e veglioni, anche tra parenti, unica deroga possibile per le messe del 25 dicembre Troppo per Conte che però dopo il parere del Cts, che propone misure severe, potrebbe cedere. "Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico.Ora si rende necessaria qualche ulteriore misura restrittiva. Ci stiamo riflettendo in queste ore. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata, perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane", ha detto il premier Conte in un’intervista alla Stampa.