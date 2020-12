Ragusa: torna il Mercatino degli agricoltori Km0

Economia

Torna il Mercatino degli Agricoltori dell?€?Associazione Km0 a Ragusa. L'inizio dal 1° gennaio 2021

Ragusa - Dodici stand del Mercatino degli Agricoltori potranno tornare ad operare dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2021 nello slargo di via Mongibello, angolo via Forlanini, nelle giornate di venerdì, dalle ore 7 alle ore 13. Con determina sindacale n. 69 del 15 dicembre infatti si dispone che il dirigente del Settore VI Sviluppo Economico potrà concedere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico all’Associazione Km0 per l’istituzione del Mercatino degli Agricoltori per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti.