Dal mondo

Giappone, nuovo record di contagi Covid a Tokyo Giappone, nuovo record di contagi Covid a Tokyo

Giappone, nuovo record di contagi Covid a Tokyo. Si conferma la terza ondata pandemica da coronavirus

Nuovo record di contagi in Giappone. Tokyo ha registrato un altro record di nuovi casi di coronavirus, a conferma della terza ondata della pandemia che sta colpendo il Giappone. Le nuove infezioni registrate nella capitale sono state 678, dopo il precedente record di 621 nuovi contagi di sabato e il record di 3.030 casi a livello nazionale, riportato nello stesso giorno. Sebbene la situazione in Giappone non sia comparabile a quella di Stati Uniti ed Europa, le autorità temono un'impennata di contagi e invitano la popolazione a prendere precauzioni contro il virus.Il Covid-19 ha finora fatto segnare nel Paese oltre 184mila contagi e circa 2.700 decessi.