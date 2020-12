Cucina

Come preparare i biscotti alla panna di Natale: ricetta

Ricetta: come preparare i biscotti alla panna di Natale. Ricetta facilissima e biscotti gustosissimi per le festività natalizie. Ingredienti e preparazione.

Preparare dei biscotti alla panna di Natale è semplicissimoo. Ecco una ricetta facile ed una preparazione semplice per avere dei biscotti fatti in casa per le festività natalizie. Ecco gli ingredienti che occorrono: 420 grammi di farina 00, 200 ml panna da cucina, 150 g zucchero semolato, 1 bustina vanillina, 40 g olio di semi di girasole, 1 uovo, 50 g fecola di patate, 8 g ammoniaca per biscotti. Ora vediamo come si preparano: per prima cosa versiamo in una ciotola gli ingredienti: la panna da cucina, lo zucchero, la bustina di vanillina, l’olio di semi di girasole, l’uovo, la fecola di patate e la bustina di ammoniaca per biscotti. Iniziamo a mescolare gli ingredienti e ad incorporare la farina poco per volta. Continuiamo a mescolare fino a che l’impasto dei biscotti diventa più consistente. A questo punto lo trasferiamo sul piano di lavoro e continuiamo ad impastare.Per avere die biscotti gustosissimi è necessario ottenere un impasto liscio, elastico ed omogeneo. Poi stendimao la pasta fino ad ottenere una sfoglia che deve avere uno spessore di un centimetro. Prepariamo la teglia ricoperta di carta forno e iniziamo a dare la forma ai nostri biscotti alla panna. Con un coppapasta da 6 cm otteniamo dei dischi, mentre con con il retro di una punta da sac à poche facciamo il buco interno della ciambellina. In alternativa possiamo usare un bicchiere per fare i dischi e un tappo di bottiglia in plastica per fare il buco interno. (Biscotti alla panna di Benedetta Rossi)