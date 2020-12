Renzi: Se serve, siamo pronti a lasciare il Governo

Italia

ROMA - ’’Il Presidente del Consiglio ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al Governo e al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento e oggi sono felice che tutti diano ragione a Italia Viva’’. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua e-News.’’Sui temi del ’’salto di qualità’’ del Governo diremo la nostra al Premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci (non oggi perchè la Ministra Bellanova, nostra capodelegazione, è a Bruxelles per difendere i prodotti agroalimentari italiani) - aggiunge -. Appena consegnato al Premier, manderemo il documento anche a tutti gli amici del popolo delle Enews.Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perchè chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle’’.