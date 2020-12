Ex pantano di Raganzino a Pozzallo, lavori da gennaio

Economia

nuova pavimentazione, sistemazione del verde e realizzazione di una illuminazione artistica nell'area dell'ex pantano di Raganzino a Pozzallo

Pozzallo - Sono stati aggiudicati alla ditta Saddemi costruzioni di Enna i lavori di rigenerazione e riqualificazione dell’ex pantano di Raganzino. La grande area pubblica, realizzata agli inizi degli anni 2000 dalla prima Amministrazione di Roberto Ammatuna, eliminò l’indecente pantano di Raganzino che era una palude piena di rifiuti e di insetti di ogni tipo. Dopo quasi vent’anni, occorreva non solo una manutenzione straordinaria ma anche, se non soprattutto, un intervento di riqualificazione complessiva dell’area. Nel nuovo progetto è prevista la sistemazione della pavimentazione e del verde, oltre che la realizzazione di una illuminazione artistica. I lavori inizieranno presumibilmente fra la fine di gennaio e il mese di febbraio del 2021.L’opera è stata finanziata dal Governo Nazionale per un importo di € 250.000.