Ragusa, proroga avviso pubblico

Attualità

Proroga fino al 15 febbraio 2021 dell'Avviso Pubblico di sollecitazione di proposte di iniziativa privata ex art. 183, commi 15 e 16, d.lgs. n. 50/2016 connesse ad un Contratto di Disponibilità o altre forme di Partenariato Pubblico Privato

Ragusa - Proroga fino al 15 febbraio 2021 dell'Avviso Pubblico di sollecitazione di proposte di iniziativa privata ex art. 183, commi 15 e 16, d.lgs. n. 50/2016 connesse ad un Contratto di Disponibilità o altre forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) per l’acquisizione, il completamento e la messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Ragusa di “Palazzo Tumino” al fine di destinarlo a “cittadella giudiziaria”, uffici della GDF e uffici comunali. Il Dirigente del Settore III - Governo del Territorio - Centro Storico - Urbanistica ed Edilizia Privata rende noto che con determina n.113/2020 è stato prorogato al 15 febbraio 2021 l'avviso con il quale il Comune di Ragusa intende acquisire proposte da parte di operatori economici privati, da formularsi ai sensi dei commi 15 e 16 dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione o in contratto di disponibilità della acquisizione dell’immobile denominato Palazzo Tumino e della progettazione e realizzazione delle opere di completamento edile ed impiantistico, incluso l’allestimento degli spazi interni dello stesso immobile nonché della successiva gestione tecnica relativa alla manutenzione edile ordinaria e straordinaria dell’intero immobile acquisito e al c.d. facility and energy management delle porzioni dello stesso destinate all’Amministrazione Comunale con esclusione di quelle destinate all’Amministrazione Giudiziaria e alla GdF.Sul sito istituzionale oltre all’avviso sopraindicato sono pubblicate, in allegato, delle schede informative e tecniche utili a fornire diverse informazioni per formulare le proposte di iniziativa privata che potranno essere presentate.