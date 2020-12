Salute e benessere

Come dimagrire 3 kg in un lampo: prima di Natale Come dimagrire 3 kg in un lampo: prima di Natale

Come dimagrire in un lampo e cosa mangiare per perdere 3 kg velocemente. La dieta lampo dello yogurt è tra le diete più gustose da seguire per dimagrire in un lampo soprattutto prima delle feste di Natale e Capodanno

Roma - La dieta lampo dello yogurt è tra le diete più gustose da seguire per dimagrire in un lampo soprattutto prima delle feste di Natale e Capodanno quando il cibo diventa esagerato. La dieta lampo dello yogurt può far dimagrire fino a 3 kg velocemente ed aiuta re a ridurre la pancia gonfia. La dieta dello yogurt è una dieta lampo che in meno di una settimana depura e sgonfia, facendo scendere l’ago della bilancia e portando numerosi benefici all'organismo e alla pelle (ovviamente solo se non si soffre di intolleranza ai latticini, nel qual caso va evitata). Prima di vedere come funziona la dieta lampo dello yogurt elenchiamo alcune regole che devono essere rispettate per avere la perdita di peso desiderata. Ecco cosa si deve fare ogni giorno nella dieta lampo dello yogurt prima di Natale o Capodanno.Tutti i giorni a colazione bisogna bere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente, consumare 200 grammi di yogurt magro al naturale, un tè verde o un caffè senza zucchero. Allo yogurt è possibile aggiungere un cucchiaio di cereali integrali oppure di crusca. A metà mattinata bevete sempre una tazza di tè verde senza zucchero, dall’effetto depurante. A merenda, invece, concedetevi un frutto di stagione, mentre alla sera prima di coricarvi bevete una tisana e mangiate tre prugne secche. Come in ogni dieta che si rispetti (e in generale come bisogna sempre fare), è necessario bere circa 8 bicchieri di acqua al giorno (oltre alle tisane e al tè verde sopraindicati), evitare alcolici, bibite gassate e zuccherate. Ma vediamo in uno schema esempio della dieta cosa si può mangiare in un menù giornaliero.Esempio menù della dieta lampo dello yogurt: appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua tiepida. Primo giorno: colazione con un tè senza zucchero, 300g di yogurt magro. Pranzo: brodo vegetale, 300g di yogurt magro. Metà pomeriggio: 300g di yogurt magro, tè senza zucchero, 1 frutto. Cena: minestrone di verdura, 300g di yogurt magro. Secondo giorno: colazione con un tè senza zucchero, 300g di yogurt magro. Pranzo: 50 grammi di riso integrale, una scatoletta di tonno al naturale e 200 grammi di pomodori in insalata. Cena: 300 grammi di yogurt magro e due frutti di stagione. Terzo giorno: colazione con un tè senza zucchero, 300g di yogurt magro. Pranzo: 200 grammi di merluzzo cotto al vapore con un contorno di carote e finocchi crudi oppure cotti, indifferentemente. Cena: 300 grammi di yogurt magro al naturale e una macedonia di frutta di stagione. Lo yogurt è tra gli alimenti più inseriti nelle diete sia per gli effetti benefici per l’organismo sia perché ha un buon potere saziante.Ma vediamo quali sono le prorpietà benefiche dello yogut. Proprietà e benefici dello yogurtLo yogurt intero contiene proteine, carboidrati, grassi, una buona percentuale di calcio, vitamine, soprattutto quelle del gruppo B. Alimento molto saziante, adatto nelle diete ipocaloriche, favorisce il ricambio della bile e riequilibra il colesterolo; basta pensare che un vasetto da 150 g di yogurt naturale fornisce un terzo dell'apporto giornaliero raccomandato di calcio a sole 90-100 kcal. Anche coloro che soffrono di intolleranza al lattosio possono trarre i benefici da questo alimento, perché il lattosio, attraverso la fermentazione, si scinde in due zuccheri, il glucosio e il galattosio, facilmente assimilabili dall'organismo. L'acidità dello yogurt favorisce lo sviluppo di una flora batterica intestinale in grado di contrastare i fenomeni putrefattivi che avvengono a livello intestinale. Questa azione si deve alla proporzione tra due microrganismi fermentanti, Streptococcus termophilus e Lactobacillus bulgaricus, e la qualità di partenza del latte.Gli yogurt interi bianchi in commercio hanno più o meno gli stessi valori nutrizionali e la preferenza può dipendere dal numero di fermenti vivi riportati sulla confezione. Altri yogurt alla frutta, ai cereali, ecc. vanno valutati anche in base al contenuto calorico. Yogurt, alleato diIntestino, pelle, sistema nervoso centrale. Lo yogurt è anche alleato delle mamme: è essenziale per la corretta alimentazione in gravidanza, per lo sviluppo del feto perché incrementa i livelli di acido folico. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico che potrebbe avere effetti collatertali indesiderati.Qualsiasi dieta è strattamente viateta a chi soffre di diabete o altre patologie mediche importanti e alle donne in gravidanza senza aver consultato il proprio medico di famiglia.