Bonus 1.000 euro, domanda in scadenza: ecco per quali lavoratori

Roma – I bonus da 1.000 euro previsti nei tre decreti del Governo sono in scadenza. Ecco tutti i dettagli povvero per quali lavoratori sono previsti, come fare domanda e scadenza. Tre bonus una tantum dell’importo pari a 1.000 euro. Tre decreti emergenziali. Tre domande. Tre scadenze per 8 categorie di lavoratori, autonomi o dipendenti, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Un servizio online (quello per presentare la domanda di indennità in base al Ristori-quater) che, a un giorno dalla scadenza del termine (15 dicembre), non è ancora attivo. E' il quadro aggiornato delle indennità COVID-19. Un meccanismo complesso che, come una Matrioska, si articola su più binari (l'accredito diretto per i già beneficiari e la nuova domanda per i neofiti che non hanno ricevuto le indennità del decreto Agosto o del decreto Ristori).Ma come si fa la domanda per avere il bonus da 1.000 euro? Ecco nel dettaglio cosa spiega l’Inps nella circolare del 4 dicembre 2020, n. 4589. Lavoratori destinatari delle indennità Covid-19 di euro 1.000. Le indennità onnicomprensive (esentasse) spettano ai lavoratori: · stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; · in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; · stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; dello spettacolo; a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Indennità Covid-19 di 1.000 euro ai sensi del Decreto Agosto: le domande di indennità di cui all’articolo 9, decreto-legge 104/2020 vanno presentate entro il 15 dicembre 2020.Il termine di scadenza, fissato al 13 novembre 2020 dal Decreto Ristori, è stato riaperto ad opera del Ristori quater ed ora fissato al 15 dicembre 2020. Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 e il servizio online è attivo. Indennità Covid-19 di 1.000 euro ai sensi del Decreto Ristori: ai soggetti beneficiari dell'indennità prevista dal decreto Agosto (articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), l’INPS provvede a erogare l’indennità automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per gli altri le domande di indennità di cui all’articolo 15 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) vanno presentate entro il 18 dicembre 2020. Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020 e il servizio online è attivo dallo scorso 30 novembre.Indennità Covid-19 di 1.000 euro ai sensi del decreto Ristori Quater: i predetti lavoratori, se già beneficiari dell’indennità Covid-19 prevista dal decreto Ristori (articolo 15, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), riceveranno l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro automaticamente, senza necessità di presentare una ulteriore domanda. Diversamente gli altri lavoratori, rientranti sempre nelle categorie indicate e in possesso dei requisiti illustrati in tabella, dovranno presentare domanda di indennità di cui all’articolo 9 del decreto Ristori quater (decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) entro il 15 dicembre 2020. L’INPS non ha emanato le istruzioni e non ha rilasciato l'apposita procedura nel servizio online dedicato. Leggi anche Decreto Ristori quater: bonus da 1.000 a 800 euro per precari, autonomi e sportivi.Ma cosa bisogna fare per presentare la doman per avere il bonus da 1.000 euro? La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica con le credenziali di accesso ai servizi ammesse (PIN INPS per chi ne già in possesso in quanto l’INPS non rilascia più nuovi PIN; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato o avvalendosi del Enti di Patronato.