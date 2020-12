Le opere del Maestro Giovanni Pace al Memorial Mariano Ventimiglia

Cultura

Le opere del Maestro Giovanni Pace esposte al XV Memorial Mariano Ventimiglia da ieri al 28 dicembre.

Comiso - Le opere del Maestro Giovanni Pace esposte al XV Memorial Mariano Ventimiglia da ieri al 28 dicembre. Insieme a Pace, parteciperanno anche le artiste pittrici Anna Ottaviano e Martina Iacono, il pittore Pippo Pace, lo scultore Giovanni Picarella, i fotografi Enzo Giummarra e Roberta Giummarra. Il Memorial Mariano Ventimiglia è una collettiva e un concorso d’arte di pittura, scultura, fotografia, installazione, incisione. È organizzato in memoria dello scultore paternese scomparso Mariano Ventimiglia dall’associazione Paternesi.com e dal Circolo Letterario Pennagramma. L’evento culturale è arrivato, con questa edizione del 2020, alla sua XV edizione. “Ringrazio -dice Giovanni Pace, direttore artistico per la provincia di Ragusa della OmniArEventi- gli organizzatori del Memorial Mariano Ventimiglia per averci invitati, il presidente della OmniArtEventi di Catania.Anche se in un periodo difficile come questo anche per il settore artistico e culturale, poter avere l’occasione di esporre dà una spinta positiva all’arte e a tutto quello che significa a livello socio-culturale. Non posso che dirmi onorato -conclude- di poter essere tra i partecipanti”.