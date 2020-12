Voucher di Natale a Modica da 100 euro a 300 euro: si raddoppia

Attualità

I voucher di Natale a Modica si raddoppiano e saranno da un minimo di 100 euro a 300 euro. Raddoppiato lo stanziamento per i vouchers natalizi. Lo annuncia il sindaco di Modica Ignazio Abbate

Modica - La 1048 istanze con Isee inferiore a 7 mila euro, presentate per accedere al voucher natalizio, troveranno sotto l’albero una gradita sorpresa. Ognuno dei buoni assegnati sarà raddoppiato nella cifra e ci sarà inoltre la possibilità di effettuare la spesa in più riprese entro l’inizio di gennaio. A comunicarlo è il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate: “Con grande gioia voglio comunicare alle oltre 1000 famiglie modicane che usufruiranno del buono spesa che si vedranno raddoppiare l’importo grazie ad un’ulteriore disponibilità di somme. Quindi i 50 vouchers per componente unico da 50 euro cadauno diventano da 100, quelli da 100 euro diventano da 200 e quelli destinati alle famiglie più numerose da 150 diventano da 300.Cifre che sicuramente contribuiranno ancora di più a rendere il Natale meno pesante per tutti quei nuclei familiari colpiti da difficoltà economiche, particolarmente accentuate in quest’anno particolare. L’altra novità che abbiamo introdotto è che ci sarà la possibilità fino ai primi giorni di gennaio di poter spendere il buono, quindi non più in un’unica soluzione. A breve comunicheremo quali sono i supermercati che hanno aderito all’iniziativa e l’elenco degli aventi diritto suddivisi per esercizi commerciali. Stiamo facendo di tutto, in qualità di rappresentanti delle Istituzioni, per venire incontro ai cittadini e superare tutti insieme questo delicato momento”.