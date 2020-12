Attualità

Qualità della vita a Ragusa: trend negativo nel 2020 Qualità della vita a Ragusa: trend negativo nel 2020

Commento del sindaco Peppe Cassì sul dato riguardante la classifica provinciale sulla Qualità della vita 2020 del Sole 24 ore

Ragusa - “La provincia di Ragusa si inserisce purtroppo nel trend negativo che nel 2020 ha visto perdere posizioni ai territori a carattere turistico. A dichiararlo è il sindaco Peppe Cassì che aggiunge: “L’influenza della pandemia ha inevitabilmente ridotto la fascia di mesi in cui è più cospicuo il giro economico nonché la portata dello stesso, andando a incidere su diverse voci appartenenti alla categoria “Ricchezza e Consumi”, su tutte “Reddito disponibile” (104°), “Assegni sociali” (104°) e “Depositi Bancari” (102°). Grave inoltre il dato dei giovani che non lavorano e non studiano (91°). Sono indici che devono allarmare noi sindaci del territorio ibleo, ai quali spetta inoltre la responsabilità di scardinare dalla parte bassa della classifica quei campi in cui la provincia di Ragusa è storicamente più deficitaria.”