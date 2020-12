Bonus Covid da 800 euro a dicembre: chi può averlo e requisiti per domanda

Italia

Roma – Un bonus Natale da 800 euro per alcune categorie di lavoratori si potrà richiedere entro il 15 dicembre. Si tratta di un supporto economico rivolto ai collaboratori sportivi previsto nel decreto Ristori quater. La società Sport e Salute che eroga l’indennità con una notizia pubblicata sul suo portale informativo ha stabilito anche i tempi da rispettare per intervenire sulle informazioni inviate al sistema. Il testo del DL numero 157 del 2020, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2020, indica come scadenza per la domanda il 7 dicembre. Con la notizia pubblicata il 6 dicembre, Sport e Salute a cui è affidata la gestione delle risorse specifica una serie di altri termini da rispettare, “dovendo garantire una durata ragionevole del procedimento anche per rispettare l’ordine cronologico di esame delle istanze e per osservare il limite di spesa imposto, si rende necessario stabilire una scadenza, oltre la quale, ogni dichiarazione degli Istanti al pari dei dati forniti devono intendersi definitivi”.I collaboratori sportivi che hanno i requisiti per richiedere la mensilità di dicembre 2020 devono seguire la procedura in tre fasi attiva dal 2 dicembre sulla piattaforma Sport e Salute: prenotazione, con l’invio di un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 senza spazi o testi aggiuntivi; accreditamento sulla piattaforma utile per la domanda del bonus Natale, utilizzando indirizzo mail, Codice Fiscale e codice di prenotazione ricevuto con l’invio dell’SMS di prenotazione; compilazione e invio della domanda in piattaforma. Anche per il bonus 800 euro di dicembre per i collaboratori sportivi si conferma il meccanismo ormai consolidato: solo i nuovi beneficiari, che quindi non hanno mai avuto accesso a indennità simili, devono presentare domanda;coloro che nei mesi scorsi hanno già ricevuto altri bonus, 600 euro a marzo, aprile, maggio e giugno e 800 euro a novembre, non devono procedere con la richiesta.