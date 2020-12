Diego Signorello nuovo primario di Urologia a Ragusa

Attualità

Diego Signorello è il nuovo primario dell'Unità Operativa Complessa di Urologia all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

Ragusa – Diego Signorello è il nuovo primario dell’Unità Operativa Complessa di Urologia all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La delibera è stata pubblicata oggi, 13 dicembre 2020, sull’Albo Pretorio dell’Asp di Ragusa a seguito della selezione del concorso pubblico bandito nelle scorse settimane. Signorello proviene dall’ospedale di Bressanone dove attualmente svolge l’incarico di responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Laparoscopia Urologica e Chirugia minivasiva ed ha anche ricoperto l’incarico di Primario facente funzione sempre nell’ospedale di Bressanone in provincia di Bolzano. Il nuovo primario vanta un curriculm ricco di pubblicazioni scientifiche ed è membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste scientifiche The Aging Male, The Journal of Woman’s Health Issue & Care, The Journal of genital system & disordes.Ha eseguito oltre 3 mila e 700 interventi come primo operatore e nel 2018 ha superato l’esame E-BLUS in laparoscopia dell’European Board of Urology. Diego Signorello è nato a Catania il 24 maggio del 1965.