Salute e benessere

Sos Dieta: come dimagrire con la dieta del super metabolismo efficace Sos Dieta: come dimagrire con la dieta del super metabolismo efficace

Sos Dieta: come dimagrire con la dieta del super metabolismo efficace. Ecco uno schema esempio della dieta efficace per dimagrire velocemente fino a 5 chili

Sos dieta. E’ quello a cui si pensa quando il gonfiore della pancia subito dopo i pasti, ci costringe a slacciare i bottoni di gonne e pantaloni e non sparisce neanche con il digiuno. Dimagrire in questo periodo dell’anno è il pensiero che in molti hanno in quanto con l’arrivo del primo freddo si comincia a mangiare di più e soprattutto a mangiare pasti elaborati e ricchi di calorie. Ma non tutti sanno che spesso basta risvegliare il metabolismo per dimagrire senza lo stress di non mangiare. Tra le tante diete per dimagrire quella a cui fanno riferimento spesso i nutrizionisti è la dieta del super metabolismo ovvero quella che riattiva il metabolismo e aiuta a dimagrire velocemente.Ma cos’è la dieta del super metabolismo, come funziona e cosa si mangia per dimagrire? Si tratta di una dieta messa a punto dalla nutrizionista delle dive, Haylie Pomroy. La dieta del super mtabolismo funziona come una sorta di riattivazione mirata del metabolismo grazie a una equilibrata rotazione degli alimenti, capace di stimolare e rigenerare fegato, ghiandole surrenali e tiroide. La dieta del super metabolismo può far dimagrire fino a 5 chili velocemente. Ma vediamo in uno schema di menù cosa si mangia nella dieta del super metabolismo efficace. Ecco un menù settimanale della dieta del supermetabolismo ma prima di cominciare questa dieta è necessario chiedere il parere di un dietologo o di un nutrizionista. La dieta del super metabolismo è vietata a chi soffre di diabete o latre patologie importanti e alle donne in gravidanza.Ecco uno schema esempio della dieta del super metabolismo efficace. Lunedì: Colazione a base di frullato di frutta fresca con fiocchi di avena, poi 2 mele a metà mattina, a pranzo insalata con tonno, mela e spinaci, un'arancia a metà pomeriggio, riso e würstel di pollo a cena. Martedì: Pane tostato e fragole a colazione, come spuntino un mango, a pranzo riso e wurstel di pollo, come merenda 2 pere, a cena filetto di maiale con broccoli e ananas. Mercoledì: Omelette di 3 albumi con funghi, fesa di tacchino a metà mattino, a pranzo un peperone farcito con tonno e cetrioli, nel pomeriggio bresaola, a cena filetto di manzo con spinaci. Giovedì: Omelette di 3 albumi con spinaci, come spuntino delle fettine di salmone affumicato, a pranzo filetto di manzo con verdure, a merenda 3 uova sode private del tuorlo, a cena mix di verdure e fesa di vitello grigliata.Venerdì: A colazione pane tostato con uovo, pomodoro e cipolla, a metà mattino una manciata di mandorle, a pranzo insalata con tonno, a merenda dei pistacchi, a cena lonza di maiale con patate. Sabato: Pane tostato e margarina a colazione, a metà mattino del sedano nella maionese, insalata di pomodori a pranzo, nel pomeriggio mezzo avocado, a cena pesce spada con olive. Domenica: A colazione frullato di frutta fresca e fiocchi d'avena, come spuntino una manciata di nocciole, a pranzo insalata di gamberetti, a merenda mix di verdure, a cena salmone con patate.