Dieta con bromelina: brucia grassi e sgonfia pancia

Dieta con bromelina per dimagrire. E' una dieta brucia grassi e sgonfia pancia. Si tratta della dieta dei 3 giorni con ananas

La dieta per bruciare i grassi si basa sul consumo di un frutto ricco di bromelina ovvero l’ananas. La dieta per bruciare i grassi è una dieta che aiuta a sgonfiare la pancia e a liberare l’organismo dai liquidi in eccesso. E’ una dieta che può essere seguite per un massimo di 3 giorni al mese. Ma vediamo come funziana e cosa si mangia. Come abbiamo detto prima la dieta brucia grassi si basa sul consumo di un frutto ricco di bromelina ovvero l’ananas. Tutti conosciamo l’ananas, un frutto esotico gustoso, ricco d’acqua, dal potere depurativo e povero di calorie. Le sue proprietà e il suo potere saziante possono essere utilizzati per alcuni giorni all’interno di un regime alimentare controllato finalizzato alla disintossicazione e al dimagrimento rapido. Dieta dell’ananas, come funziona. La dieta dell’ananas sfrutta le proprietà diuretiche, digestive e sgonfianti di questo frutto, considerato spesso anche “brucia grassi” grazie alla presenza della bromelina, una sostanza contenuta in gran parte nella zona interna più dura dell’ananas, quella che solitamente scartiamo.Questo regime alimentare va seguito solo per 3 o 4 giorni, non si tratta infatti certo di una dieta equilibrata che può essere portata avanti a lungo termine anche perché mangiare ananas a colazione, pranzo e cena risulterebbe dopo un po’ decisamente monotono. La dieta brucia grassi è una dieta ipocalorica in cui si escludono diversi alimenti e che propone ad ogni pasto dell’ananas che aiuta a digerire e ad eliminare i liquidi in eccesso con un certo effetto anche sulla cellulite. Questo frutto, tra l’altro, è leggero e povero di calorie (100 grammi apportano al nostro organismo solo 40-50 calorie) e offre molte vitamine e sali minerali. La dieta brucia grassi dell’ananas si segue spesso con l’obiettivo di sgonfiarsi un po’ ma serve a poco se subito dopo si riprendono gli stravizi e non si pratica regolarmente attività fisica. La dieta dell’ananas consente di mangiare a volontà questo frutto ben maturo e tagliato il più possibile sul momento (per preservarne le qualità nutrizionali) a partire dalla colazione per arrivare a cena e passando dagli spuntini.Per quanto riguarda gli altri cibi si possono consumare verdure (crude e cotte), formaggi leggeri, yogurt magro e pesce anche se c’è chi consente un po’ di carboidrati come pane integrale, riso e ulteriori proteine come quelle contenute nella bresaola, nel prosciutto crudo magro e nel petto di pollo ai ferri. Come condimento è concesso l’olio extravergine di oliva, da non superare è la dose di due cucchiai al giorno. Da evitare invece pasta e pizza, insaccati, formaggi stagionati, bevande zuccherate e alcool. Si consiglia inoltre di associare al cibo delle tisane drenanti e depurative e di bere circa 2 litri di acqua al giorno. Ecco lo schema esempio della dieta brucia grassi dell’ananas.Primo giorno: colazione con un succo d’ananas, yogurt magro e tè. Pranzo: pane integrale, insalata di tonno e ananas. Cena: minestra di verdure con una piccola porzione di orzo. Secondo giorno: colazione con pane integrale e succo d’ananas. Pranzo: 50 grammi di riso con verdure e ananas a fette. Cena: pesce al forno con verdure e ananas. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro, fiocchi d’avena e ananas. Pranzo: bresaola e rughetta con succo d’ananas. Cena: minestrone con riso bollito, ricotta magra e ananas. Per gli spuntini possono essere fatti con ananas a fette o succo d’ananas.