Inps e pagamento Naspi in arrivo: ecco quando

Inps e pagamento del Naspi: ecco quando dovrebbe arrivare il pagamento. Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo annuncia una nuova e possibile proroga del Naspi

Roma - E’ in arrivo anche la Naspi di dicembre 2020; cioè l’indennità di disoccupazione, per i lavoratori disoccupati che ne abbiano fatto domanda. In genere il pagamento relativo al mese di novembre arriva dal 10 dicembre in avanti. Il Governo valuterà se saranno necessari nuovi interventi dopo marzo sul fronte del blocco dei licenziamenti, della cassa integrazione e su quello di nuove proroghe della Naspi. Lo ha detto nei giorni scorsi la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo intervistata su Data Room del Corriere Tv da MIlena Gabanelli. "Vediamo quale sarà la ripresa del mercato del lavoro - ha detto rispondendo a una domanda sulla proroga della Naspi - e nel caso in cui sia necessario intervenire interverremo".Per quanto riguarda la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti previsto fino a marzo - ha detto - "laddove fosse necessario intervenire con ulteriori strumenti di cassa integrazione e indennità come abbiamo fatto fino ad ora interverremo anche in seguito guardando ai settori che sono in maggiore difficoltà", penso agli stagionali e ai tempi determinati. C'è un impegno del Governo a intervenire ulteriormente".