Bonus Inps da 1.000 euro a dicembre 2020, a chi tocca: domanda in scadenza

Roma – C’è ancora tempo per richiedere il Bonus Inps da 1.000 euro a dicembre. La domanda è in scadenza per il 15 dicembre 2020. Si tratta di una delle indennità prevista dal Governo in aiuto ai lavoratori di alcuni settori. Le varie indennità una tantum erogate per aiutare economicamente le famiglie italiane arriveranno durante la prima metà del mese di dicembre e dovrebbero essere effettuati i pagamenti di onnicomprensivi di 800 e 1.000 euro. Tali indennità, si ricorda, saranno destinate ai lavoratori stagionali, collaboratori sportivi, lavoratori dello spettacolo ecc. Ma quando ci sarà il pagamento dei bonus Inps? Il pagamento avverrà in maniera automatica, per coloro che hanno già beneficiato in precedenza degli altri bonusprevisti dai vari decreti legge; entro la fine di dicembre, per i nuovi beneficiari che presenteranno domanda entro il 18 dicembre 2020.Ma vediamo cosa spiega l’Inps nella circolare numero 4589 del 4 dicembre 2020 sui bonus che si possono avere e sulle scadenze per presentare le domande finalizzate ad ottenere l’indennità una tantum di 1.000 euro prevista dai Decreti Agosto, Ristori e Ristori Quater a beneficio di determinati lavoratori stagionali e non, colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19. Come precisato da Inps nel messaggio del 4 dicembre, chi deve fare domanda per ottenere le diverse indennità che si sono succedute con i diversi decreti, deve fare attenzione alle varie scadenze prorogate. In particolare occhio a questi nuovi termini di scadenza: domande indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020; domande indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020; domande indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.Indennità covid 1.000 euro Decreto Agosto: l’indennità di 1.000,00 euro una tantum prevista dal Decreto “Agosto” (D.l. n. 104 del 14 agosto 2020 convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) può essere richiesta all’INPS entro il 15 dicembre 2020. A prevederlo è il Decreto Ristori Quater all’articolo 9 comma 10. La scadenza è stata peraltro confermata dal messaggio INPS n. 4589 del 4 dicembre scorso. Infine ricordiamo che il Decreto “Agosto” ha previsto un sussidio di 1.000 euro a beneficio di: Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi i lavoratori interinali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio e il 17 marzo 2020 ed hanno svolto nel medesimo periodo almeno trenta giornate di effettivo lavoro;Lavoratori intermittenti che hanno prestato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; Lavoratori autonomi privi di partita IVA titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 di contratti di lavoro autonomo occasionale; Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante dalla suddetta attività superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020; Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno trenta contributi giornalieri nel 2019 con un reddito non superiore a 50 mila euro, nonché soggetti iscritti al citato Fondo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non eccedente i 35 mila euro; Lavoratori a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali, titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trenta giornate. Ma come si devono presentare le domande per avere i bonus.I canali per l’invio delle domande sono: portale telematico INPS se in possesso di PIN, SPID, CIE o CNS; contact center INPS da mobile o telefono fisso; patronati.