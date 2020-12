Cultura

Modica, si riattivano i servizi alla Biblioteca Quasimodo Modica, si riattivano i servizi alla Biblioteca Quasimodo

Si riattivano i servizi di base alla biblioteca San Quasimodo. Si prenota via e-mail o telefonando tutti i giorni, sabato compreso

Modica - Riapre, da lunedì 14 dicembre, ai servizi bibliotecari di base la Biblioteca Comunale “S. Quasimodo” ovvero il prestito e la consultazione in sede saranno possibili ma solo su prenotazione inviando una mail a bibliotecaquasimodo@comune.modica.rg.it oppure chiamando il numero 346 6558277 tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,30, sabato compreso. Si potrà accedere al servizio nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza pandemica ovvero indossare la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso e misurare la temperatura tramite termo scanner. Resta invariata la modalità di restituzione dei libri da lasciare nell’atrio della biblioteca dentro buste di carta o di plastica su cui apporre nome cognome e data rientro. I volumi saranno posti in quarantena per 10 giorni e poi riammessi al prestito.Vale la pena ricordare che sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura sulla scorta del codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.