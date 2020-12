Attualità

Infermiere morto per Covid a Ragusa Infermiere morto per Covid a Ragusa

Muore per Covid l'infermiere del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II profondo cordoglio da parte dell'Asp di Ragusa

Ragusa, 12 dicembre 2020 - Ancora un decesso fra gli operatori dell'Asp di Ragusa, si tratta dell'infermiere Salverio Armenia in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II". Ricoverato d'urgenza in terapia intensiva, le sue condizioni sono apparse subito gravi e hanno reso anche necessaria l'intubazione. Da allora, nonostante gli sforzi di tutti i colleghi, è rimasto sempre in condizioni critiche. Un infermiere molto stimato dai colleghi e apprezzato dai pazienti. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo nell’Asp di Ragusa ma in tutta la comunità pozzallese. La Direzione strategica si stringe al dolore di tutta la famiglia, alla quale esprime le più sentite condoglianze.La scomparsa di Saverio Armenia è anche la rappresentazione del sacrificio e dell'impegno di tutti gli operatori della sanità che, dal primo momento di questa emergenza, non si sono tirati indietro.