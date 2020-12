Tartaruga marina agonizzante salvata a Sciacca

Sicilia

A Sciacca (AG) i volontari WWF salvano una tartaruga marina agonizzante in spiaggia a San marco. Grazie a Carmelo Catania, titolare del lido Cocoloco che ha lanciato la richiesta di soccorso

Sciacca - Arriva una richiesta d’aiuto ad un volontario del Progetto Tartarughe WWF e Life EuroTurtles: "Trovata Caretta caretta morta a San Marco-Sciacca". Scatta la rete WWF, che in Sicilia vede più di 50 volontari impegnati a monitorare le coste. Arriva una prima unità: " È viva!". Grazie a Carmelo Catania, titolare del Lido Cocoloco, questa tartaruga si è salvata. È lui che ci ha contattati appena in tempo per dare una speranza di vita a questa tartaruga marina. L'animale era agonizzante perché alcuni detriti di nylon (cordame, lenze o altro) si erano impigliati, chissà da quanto tempo, fra collo e pinna, causandone il soffocamento e il quasi distacco di una pinna.Adesso, l'animale è stato recuperato per ricevere le cure del caso al centro di soccorso più vicino. Buona fortuna, Caretta-caretta. Volontari. Questo è il bello. Nessuno ci paga, anzi, ce ne mettiamo di nostro. Ma anche di più. Volontari WWF