Il grande Presepe di Avola: lancio dell'album dei presepi

Avola, allestito il tradizionale presepe al palazzo di città. Lancio dell'album dei presepi. Il sindaco invita i cittadini ad inviare le foto dei presepi

Avola - Avola, allestito il tradizionale presepe al palazzo di città. Quest'anno le festività trascorreranno con grande sobrietà ma non mancheranno, comunque, iniziative legate al Natale. Nella settimana dell’Immacolata Concezione, come ogni anno, il palazzo di città di Avola si è arricchito di uno dei più significativi simboli della festa cristiana. Nella sala Frateantonio, al piano terra del Municipio, è stato, infatti, allestito il tradizionale presepe, emblema della tradizione cristiana che farà respirare l’atmosfera natalizia in un momento di particolare difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria che ormai da diversi mesi ci accompagna nella vita quotidiana. È stato proprio il sindaco Luca Cannata a mostrare il grande presepe sui suoi canali social, lanciando, al contempo, anche una bella iniziativa: una raccolta fotografica collettiva con le immagini dei presepi avolesi.“Inviateci le vostre foto e realizzeremo un bellissimo album” ha scritto il sindaco Cannata che nei giorni scorsi ha anche lanciato un appello a tutta la cittadinanza per sostenere concretamente il commercio cittadino e comprare e regalare i prodotti del territorio. “In prossimità delle festività natalizie – le parole del sindaco Cannata – intendo condividere con i miei concittadini lo spirito e la tradizione del Santo Natale. Ho già avuto occasione di ribadire la mia profonda convinzione: i simboli della tradizione cattolica come il presepe, le luci e i canti natalizi fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni e soprattutto fanno parte della nostra identità”.