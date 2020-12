Italia

Coronavirus Italia, 16.999 nuovi positivi e 887 decessi in 24 ore. Ricrescono i contagi ma ancora di più aumentano notevolmente i morti

ROMA - Ricrescono i contagi ma ancora di più aumentano notevolmente i morti da coronavirus. E’ quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute di ieri, 10 dicembre 2020, che monitora la pandemia. I nuovi positivi sono 16.999, in crescita rispetto ai 12.756 di ieri. Ancora più significativo l’aumento dei decessi: 887 (ieri erano stati 499). Sono invece 30.099 i guariti mentre gli attualmente positivi sono in flessione di 13.998 toccando quota 696.527.Il numero dei tamponi effettuati è pari a 171.586, con un rapporto tamponi/positivi che torna sotto il 10%, esattamente a 9,9. Se da un lato aumentano i decessi dall’altro prosegue la frenata dei ricoveri: i pazienti nei reparti ordinari sono 29.088, con un calo di 565, mentre le terapie intensive si riducono di 29 unità toccando il numero complessivo di 3.291 anche se si registrano 251 nuovi ingressi (in controtendenza rispetto ai giorni precedenti).Le persone in isolamento domiciliare sono 664.148. Sul fronte delle regioni il Veneto si conferma la regione con più contagi (4.197), seguita da Lombardia (2.093) e Lazio (1.488).