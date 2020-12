Buoni spesa Covid a Vittoria: ecco come fare domanda con nuovo modulo

Economia

Buoni spesa a Vittoria: ecco come fare domanda con nuovo modulo. Basta compilare il modulo sul sito del Comune di Vittoria

Vittoria - E' attiva, sul sito del Comune, il link www.comunevittoria.gov.it con il nuovo modulo on-line. Il cittadino dovrà compilare il modello ed inviare la richiesta; in tempo reale il sistema acquisirà la domanda che sarà valutata dagli uffici dei Servizi Sociali. Se la domanda sarà esitata positivamente il beneficiario riceverà i buoni spesa all’indirizzo email indicato e potrà scegliere il supermercato convenzionato per effettuare i propri acquisti. Beneficeranno della misura prioritariamente i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid 19 e in stato di bisogno contingente, i nuclei al cui interno non vi sono percettori di reddito da lavoro dipendente pubblico, privato o da pensione. Successivamente a beneficiare saranno i nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) o che sono percettori di prestazioni economiche non significativi.La domanda si dovrà presentare entro e non oltre il 20 Dicembre 2020 delle ore 24, e successivamente a quella data verranno assegnati i buoni. I buoni potranno essere spesi solo per generi alimentari e dunque è escluso l'acquisto di alcolici ed è assolutamente vietato l'utilizzato dei buoni per l'acquisto dei “gratta e vinci”. Come sempre, la Commissione Straordinaria, è vicina alle reali necessità dei cittadini di Vittoria, specie in questo terribile tempo di pandemia da COVID-19. I Commissari colgono l’occasione per ribadire il totale rispetto delle norme anti Covid e di porre in essere responsabili comportamenti, al fine di salvaguardare la propria e l’altrui salute e trascorrere le imminenti festività natalizie in assoluta serenità.