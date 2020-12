E' morta la 29enne vittima di un incidente frontale a Modica

Cronaca

Modica – E’ morta la giovane 29enne, M.C.R., coinvolta nel grave incidente stradale frontale avvenuto ieri sera in contrada Beneventano a Modica. La giovane modicana è deceduta nella notte all’ospedale Maggiore per le gravi lesioni riportate nel violento impatto tra le due auto. La 29enne viaggiava a bordo di una Ford Fiesta insieme al figlio di 11 anni quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra auto, una Ford Kia condotta da un ragusano. Le sue condizioni erano apparse già gravi subito dopo l’incidente. Era stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso dall’ambulanza del 188 al Pronto Soccorso del Maggiore.Anche il conducente delll’altra auto ha riportato lesioni importanti e ieri sera è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirugico. Il figlio di 11 anni della giovane 29enne si trova ricoverato nel reparto di Pediatria. Sul luogo dell’incidente avvenuto intorno alle ore 19,30 sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.