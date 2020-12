E' Maria Chiara Rivarolo la giovane mamma morta nell'incidente a Modica

Cronaca

E' Maria Chiara Rivarolo la giovane mamma 29enne morta nell'incidente a Modica. Il sinistro è avvenuto ieri sera in contrada Beneventano

Modica - E' Maria Chiara Rivarolo la giovane mamma modicana di 29 anni morta nell'incidente avvenuto ieri sera in contrada Beneventano a Modica. Maria Chiara è deceduta nella notte all'ospedale Maggiore di Modica dove era stata trasportata in codice rosso dall’ambulanza del 118. La giovane donna modicana è stata estratta dalle lamiere della sua auto, una Ford Fiesta sulla quale viaggiava insieme al figlio di 11 anni. Inutili i tentativi dei sanitari dell’ospedale modicano messi in atto per strapparla alla morte, la giovane mamma è morta per le gravi lesioni riportate nel violento impatto. Il figlio di 11 anni si trova ricoverato nel reparto di Pediatria mentre versa in gravi condizioni il giovane ragusano che era alla guida dell'altra utilitaria, una Ford Ka.E' stato operato subito dopo l’arrivo in ospedale.