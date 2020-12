Attualità

Ragusa, è morto per Covid Saverio Armenia infermiere di Pozzallo. A fine dicembre avrebbe compiuto 50 anni.

Ragusa- E’ morto oggi a soli 50 anni l’infermiere di Pozzallo Saverio Armenia. Saverio era ricoverato per Covid nel raperto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta del secondo infermiere morto per Covid in provincia di Ragusa nella seconda ondata della pandemia Covid. Circa un mese fa è morto a 58 anni Gianni Russo infermiere di Vittoria. Era ricoverato per Covid all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Con il decesso dell’infermiere pozzallese sale a 130 il numero dei morti per coronavirus in provincia di Ragusa. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in un post su Facebook si associa al dolore della famiglia. “E’ con il cuore straziato, - scrive il sindaco Ammatuna - che oggi alle 15:52 è scomparso il nostro amato concittadino Saverio Armenia.Mancherà a tutta la comunità pozzallese la sua grande professionalità e la sua ancora più grande umanità. L’intera città di Pozzallo si unisce al dolore della famiglia. Che la terrà ti sia lieve. R.I.P.”.