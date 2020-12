Questura Ragusa, nuove misure anticovid: installati termoscanner

Attualità

Nuove misure anticovid della Questura di Ragusa. Installati i sistemi di controllo della temperatura a distanza

Ragusa - Dopo avere già attivato i totem per l’ingresso contingentato dell’utenza in Questura e nei Commissariati di P.S. della provincia, proseguono le ulteriori misure anticovid, al fine di garantire ogni utile criterio di sicurezza e prevenzione sia per i dipendenti che per l’utenza. Da qualche giorno infatti la Questura di Ragusa ha attivato i sistemi di controllo della temperatura a distanza, quale ulteriore misura precauzionale di contenimento della diffusione del Covid 19.La innovativa apparecchiatura che affianca il totem eliminacode installato circa un mese fa, consente di poter controllare la temperatura corporea a distanza e l’uso della mascherina da parte dei soggetti che accedono agli uffici, con sistema di blocco dell’accesso in caso di temperatura elevata ovvero in assenza di mascherina.Analogo dispositivo è stato installato presso l’ingresso laterale dell’Ufficio Immigrazione, a cui si accede da Piazza Ninni Cassarà, destinato all’utenza di quell’Ufficio. Qualora la strumentazione rilevi in un soggetto una temperatura superiore alla norma, automaticamente la porta d’ingresso si blocca impedendone l’accesso ed il soggetto viene invitato a fare rientro a casa e a notiziare immediatamente il proprio medico o l’ASP. La Polizia di Stato invita l’utenza ad usare la massima prudenza ed evitare di uscire dalla propria abitazione qualora si abbiano sintomi febbrili.