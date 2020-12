I funerali di Maria Chiara Rivarolo domani a Modica

Attualità

I funerali della giovane mamma modicana, Maria Chiara Rivarolo, morta a soli 29 anni per un incidente stradale si terranno domani, sabato 12 dicembre alle ore 11,30, nel Duomo di San Pietro a Modica

Modica – I funerali della giovane mamma modicana, Maria Chiara Rivarolo, morta a soli 29 anni per un incidente stradale si terranno domani, sabato 12 dicembre alle ore 11,30, nel Duomo di San Pietro a Modica. La giovane mamma ha avuto un incidente stradale ieri sera in contrada Beneventano. Maria Chiara viaggiava a bordo di una Ford Fiesta con il figlio quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Ford Ka guidata da un giovane ragusano, attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione al Maggiore di Modica. Maria Chiara lascia due figli, il papà, la mamma, due fratelli e due sorelle. La notizia della morte della giovane modicana