Attualità

Covid Ragusa, 1.226 positivi e 4.262 guariti: dati Comune per Comune Covid Ragusa, 1.226 positivi e 4.262 guariti: dati Comune per Comune

Ragusa: 1.226 positivi e 4.262 guariti: dati Comune per Comune. Il Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 11 dicembre 2020

Ragusa – Scendono ancora i positivi al coronavirus nel Ragusa. Lo si evince dai dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 11 dicembre 2020. In totale i positivi in provincia di Ragusa sono 1.226 di cui 1.144 in isolamento domicliare, 66 i ricoverati e 16 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio dove si trovano i 1.144 positivi in isolamento domiciliare, di cui 9 provenienti da fuori provincia, Comune per Comune: 73 Acate, 38 Chiaramonte Gulfi, 171 Comiso, 6 Giarratana, 11 Ispica, 175 Modica, 17 Monterosso Almo, 44 Pozzallo, 225 Ragusa, 17 Santa Croce Camerina, 63 Scicli, 295 Vittoria. I guariti in provincia di Ragusa sono in totale 4.262 mentre i morti per Covid sono saliti a 130. Nelle ultime 24 ore è morto un infermiere di Pozzallo di 50 anni, Saverio Armenia, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.29.Anche il nuemro dei positivi al coronavirus ricoverati in ospedale è diminuito. Ecco dove si trovano i 66 ricoverati nei vari ospedali del Ragusano: 31 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 14 nel reparto di Malattie Infettive, 2 in area grigia, 8 in area Covid e 7 in Terapia Intensiva, 27 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 24 in area Covid e 3 in terapia Intensiva, 8 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 3 in Malattie Infettive e 5 in area Covid. Sono stati eseguiti 69.725 tamponi molecolari, 17.849 test sierologici, 54.225 test rapidi per un totale di 141.799 esami per Covid 19.