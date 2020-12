4 calciatori positivi, rinviata la gara tra FC Messina e Marina di Ragusa

Sport

Ragusa – Quattro giocatori positivi al Covid 19, rinviata la gara di domenica prossima tra FC Messina e Marina di Ragusa. Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società ASD Marina di Ragusa e prendendo atto della documentazione presentata, proveniente dalla struttura sanitaria e tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio, e considerato il numero dei calciatori risultati positivi al COVID-19 accertati che è di 4, ha disposto il rinvio della gara FC Messina-Marina di Ragusa, valevole per la 7a giornata di campionato prevista per domenica 13 dicembre a data da destinarsi.