Natale 2020, Musumeci: nuova ordinanza in Sicilia

Attesa per oggi la firma della nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento stabilirà le regole per le festività di Natale

Palermo - Attesa per oggi la firma della nuova ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento stabilirà le regole per le festività di Natale, provando a gestire soprattutto i rientri. Le misure, secondo quanto messo a punto, prevedono controlli e tampone agli arrivi per chi rientra nell’Isola, con l’invito a ripeterlo nel caso di prolungamento del soggiorno oltre un certo numero di giorni. Sarà obbligatorio anche il tracciamento tramite app. L'ordinanza che avrebbe dovuto essere già firmata lunedì, in realtà è stata al centro di un nuovo confronto tra la Regione, i Comuni, i medici di famiglia e il Comitato tecnico scientifico regionale. C'è dunque ancora qualcosa da perfezionare. Oggi, secondo quanto dicono da Palazzo d’Orléans, si stanno svolgendo le ultime riunioni prima della firma dell’ordinanza che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo lunedì.C'è l'intesa, intanto, sugli orari della fiera del Mediterraneo che sarà destinata ad effettuare tamponi per chi arriva alle stazioni ferroviarie o con un mezzo proprio. I medici dell’Asp saranno in servizio dalle 6 fino alle 20 quando saranno chiusi i cancelli e si esamineranno tutti i presenti all’interno della struttura fino all’esaurimento della fila e comunque non oltre gli orari dettati dal coprifuoco.